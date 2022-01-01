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你知道你拿的每一分錢是怎麼來的嗎？

跟著可可從 「儲蓄」、「消費」、「收入」、「投資」、「永續」五大主題出發，一起了解金錢和我們的關係。課程分成三個階段，可依照自己的步調前進，初階適合7-9歲的學生，中階適合10歲以上的學生，高階適合12歲以上的學生。

現在，一起來開心學理財吧！

地板 地板陰影 老師和學生
單元一：金錢與規劃
單元二：存款與貨幣
單元三：利息與通膨
單元四：價格與價值
單元五：購物與評估
單元六：信用與支付
單元七：收入與工作
單元八：資產與負債
單元九：借貸與複利
單元十：理財與投資
單元十一：保險與風險
單元十二：股票與基金
單元十三：國家與經濟
單元十四：綠色與循環
單元十五：公平與貿易
  • 大主題
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  • 單元數
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  • 課堂數
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  • 精美學習單
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  • 深入補充講義
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學生限定

學習獎勵機制 - 如何賺取點數＆獎勵

  • 觀看影片
    完整觀看一節課程後，可獲得5~8點
  • 繳交學習單
    認真填寫完整繳交，可獲得10點
  • 使用點數賺取獎勵
    從理財課程學理財，領取獎勵！
  • 100點 可兌換
    100
    mo幣
  • 300點 可兌換
    350
    mo幣
  • 500點 可兌換
    600
    mo幣
備註
  • ˙ 本次點數兌換活動，僅限註冊完成之學生身份者，且活動兌換的 mo 幣的數量有限，換完為止。
  • ˙ 學習單請認真填寫，如果審核後發現學習單不夠完整，作業將會退回，需重新繳交學習單，審核通過後才核發點數。

你知道你的理財程度嗎？

開始上課前，先跟著可可家族一起來玩場小遊戲吧！

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常見問題

1. 點選右上角的人像圖示
2. 點選註冊會員
3. 選擇自己的身份別（學生會員註冊信箱需為學校edu Email）
4. 完整填寫資料並送出表單
5. 到註冊信箱收取驗證信
6. 點擊連結，認證成功即註冊完成，開始看課

對課程有興趣，點擊右上方頭像，選擇個人的身份別並加入會員。
註冊之後可以登入會員，在「我的課程」裡看到所有單元列表，點選有興趣的主題就可以開始上課啦！

在平台營運期間之內，會員可以無限次觀看課程影片，依照自己的學習步調前進，進而達到真正的學習效果。

維護學生的學習品質，每日僅可以看3節新課，若是已完成的課，則可重複溫習。

為鼓勵學生積極參與課程，富邦理財學堂提供專屬學生的獎勵活動，只要註冊會員後，在平台上完整觀看影片與繳交學習單，即可累積點數兌換學習獎勵！
首波學習獎勵是mo幣購物金，本次點數兌換活動的 mo 幣的數量有限，換完為止。

學生只要觀看課程、繳交學習單皆可賺取點數，累積後兌換課程獎勵！

完整觀看一節課程，可獲得5～8點，可到「我的課程」頁面查看每一章節對應的點數。
認真填寫並繳交學習單，每週三會人工審核當週二前上傳的學習單，若審核通過可獲得10點。
點數集滿即可兌換 mo 幣哦！

備註：
(1) 本次點數兌換活動，僅限在學學生身分，且活動兌換的 mo 幣的數量有限，換完為止，歡迎同學早點學習盡快兌換喔！
(2) 觀看同一支影片僅會有一次獎勵喔，重複觀看相同影片，並不會重複累積點數

每個月15-20號為獎勵審核期，不能申請與更動兌換學習獎勵
mo 幣兌換申請通過者，系統固定在當月21號凌晨0點核發 mo 幣序號。

當學生會員累積足夠的點數時，進入個人頁面點選「兌換學習獎勵」：
100點，兌換100 mo 幣。
300點，兌換350 mo 幣。
500點，兌換600 mo 幣。
選擇欲兌換的mo幣面額，點選「送出」，等待審核通過後即可獲得mo幣。
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關於富邦文教基金會

從播下第一顆種子開始。

每一個孩子，都是一顆種子，只要愛和實際行動的支持，每一顆種子都可以長成風采不一、自信豐富的成熟樣貌！抱著這樣的信念，富邦文教基金會在 1990 年成立。當時台灣股市首次站上萬點，多數人沉溺金錢、追逐遊戲、社會價值混亂，在沒有太多人關注的青少年園地，我們努力做個盡職的園丁，以引領青少年發掘自我潛能、增強競爭力、與國際接軌為己任，

我們希望為學校教不來的，或來不及教的，出點力。

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