常見問題
2. 點選註冊會員
3. 選擇自己的身份別（學生會員註冊信箱需為學校edu Email）
4. 完整填寫資料並送出表單
5. 到註冊信箱收取驗證信
6. 點擊連結，認證成功即註冊完成，開始看課
註冊之後可以登入會員，在「我的課程」裡看到所有單元列表，點選有興趣的主題就可以開始上課啦！
完整觀看一節課程，可獲得5～8點，可到「我的課程」頁面查看每一章節對應的點數。
認真填寫並繳交學習單，每週三會人工審核當週二前上傳的學習單，若審核通過可獲得10點。
點數集滿即可兌換 mo 幣哦！
備註：
(1) 本次點數兌換活動，僅限在學學生身分，且活動兌換的 mo 幣的數量有限，換完為止，歡迎同學早點學習盡快兌換喔！
(2) 觀看同一支影片僅會有一次獎勵喔，重複觀看相同影片，並不會重複累積點數
mo 幣兌換申請通過者，系統固定在當月21號凌晨0點核發 mo 幣序號。
當學生會員累積足夠的點數時，進入個人頁面點選「兌換學習獎勵」：
100點，兌換100 mo 幣。
300點，兌換350 mo 幣。
500點，兌換600 mo 幣。
選擇欲兌換的mo幣面額，點選「送出」，等待審核通過後即可獲得mo幣。