學生只要觀看課程、繳交學習單皆可賺取點數，累積後兌換課程獎勵！



完整觀看一節課程，可獲得5～8點，可到「我的課程」頁面查看每一章節對應的點數。

認真填寫並繳交學習單，每週三會人工審核當週二前上傳的學習單，若審核通過可獲得10點。

點數集滿即可兌換 mo 幣哦！



備註：

(1) 本次點數兌換活動，僅限在學學生身分，且活動兌換的 mo 幣的數量有限，換完為止，歡迎同學早點學習盡快兌換喔！

(2) 觀看同一支影片僅會有一次獎勵喔，重複觀看相同影片，並不會重複累積點數